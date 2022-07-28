50 свердловчан покрестили на реке Чусовой

28 июля в России отмечается государственный праздник – День крещения Руси. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня на реке Чусовой состоялось традиционное массовое крещение. Оно прошло у храма равноапостольного князя Владимира в поселке Станционный-Полевской в 19-й раз.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, участие в таинстве приняли 50 человек — люди, прошедшие курс огласительных бесед.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Также вокруг храма, отмечающего сегодня престольный праздник, состоялся крестный ход.

Напомним, в 2021 году участие в традиционном массовом крещении на реке Чусовой приняли 55 свердловчан.