РПЦ обобщит и регламентирует практику экзорцизма

Проект документа опубликован на сайте Московского патриархата. Фото: пресс-служба Кремля

Русская православная церковь подготовила проект документа, который должен обобщить и регламентировать практики изгнания бесов, а также условия для ее правомерного применения. В частности, чин экзорцизма позволят совершать только епископам или священникам на безвозмездной основе.

Проект документа опубликован на сайте Московского патриархата, а также был направлен в епархии РПЦ для получения отзывов.

"Церковь ожидает от совершителя экзорцизма высокой духовной жизни. Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и др.) не должны ожидать мзды за совершение чина. <...> Совершитель чина экзорцизма должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нем", — сказано в документе.

Там же уточняется, что практику экзорцизма используют мошенники для наживы. В некоторых случаях жертвы аферистов подвергаются унижению или психологическому насилию. Злоупотреблением также считаются массовые "отчитки" с привлечением посторонних "зрителей".

Проект документа разработали члены комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам богословия и богословского образования. Они заявили, что сегодня в Русской православной церкви сложилось "осторожное отношение" к обряду экзорцизма, что не в последнюю очередь связано с лицами, которые злоупотребляют практикой.