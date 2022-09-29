В Екатеринбурге вынесли приговор 19 членам крупного наркосиндиката

Во время задержания преступников сыщики изъяли порядка 3 кг героина и синтетических наркотиков. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 19 членов наркосиндиката, каждому из которых назначили от 5 до 15 лет лишения свободы. За время существования криминальной организации удалось продать запрещенных веществ более чем на 52 млн рублей.

Преступная группировка действовала на межрегиональном уровне, продавая наркотики в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Пермском крае через интернет-площадки Internetshop777, Twix Twix и Kit Kat. Сайты позволяли продемонстрировать покупателям наркотики с указанием цен, способы и номера счетов для оплаты покупок, с возможностью выбора района, где потребителям было бы удобно забрать запрещенное вещество. Также на сайте принимались претензии, если местонахождение тайника было указано неверно.

Изначально в состав синдиката входил 21 человек, однако одна из женщин умерла от болезни, а материалы в отношении еще одного участника выделили в отдельное производство. Во время задержания преступников сыщики изъяли порядка 3 кг героина и синтетических наркотиков, что составляет более 10 000 разовых доз.

Для вычисления финансовых каналов преступной группировки полицейским потребовалась помощь межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.

"Органами внутренних дел проведено 110 комплексных, физико-химических и дактилоскопических экспертиз. В качестве свидетелей допрошено более 100 человек. В отношении 15 наиболее активных участников сообщества была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные задержанные до судебного разбирательства находились под домашним арестом, в отношении других — запрет определенных действий или подписка о невыезде. Следователям свердловского главка МВД понадобилось 13 месяцев для сбора доказательственной базы по данному уголовному делу", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.