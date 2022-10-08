Украина взяла на себя ответственность за ЧП на Крымском мосту

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк дал понять, кто причастен к инциденту на Крымском мосту.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано", — заявил он в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России), пишет РИА Новости.

Ранее власти Крыма обвинили в инциденте на Крымском мосту украинскую сторону.

Последние данные о ЧП:

Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело в связи с происшествием. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от ЧП в 200–500 млн рублей, сообщает РИА Новости. В свою очередь зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в личном telegram-канале уточнил, что сроки восстановления можно будет назвать после завершения обследования.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем telegram-канале написал: "Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения".

Железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов также в Тelegram обратился к руководителям отелей и санаториев с просьбой "продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения". Затраты будут компенсированы.

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