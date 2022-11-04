В Екатеринбурге начался праздничный крестный ход

Рядом со Свято-Троицким кафедральным собором многолюдно. Фото: Екатеринбургская епархия

В столице Урала стартовал общегородской крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери, который отмечается 4 ноября. Шествие возглавляет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

После Божественной литургии верующие направились от Свято-Троицкого кафедрального собора к Храму на Крови. Их маршрут будет пролегать по улицам Розы Люксембург – Куйбышева – Гоголя – Пушкина – Ленина – Толмачева – Царская. Движение транспорта будет временно ограничено.

Видео: Екатеринбургская епархия.

Вместе с духовенством и паствой Екатеринбургской митрополии в молитвенном шествии идут воспитанники воскресных школ и патриотических детско-юношеских объединений. По предварительным данным – 3500 участников.

Кстати, общегородской крестный ход состоялся впервые после двухгодичного перерыва из-за ковидных ограничений.

Напомним, с 2005 года 4 ноября в день памяти Казанской иконы в России также отмечается День народного единства. С этим праздником уральцев и свердловчан поздравили полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.