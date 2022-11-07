Екатеринбургский митрополит обеспокоен законопроектом о борьбе с буллингом в школах

Митрополит Евгений (Кульберг) выразил мнение насчет законопроекта о борьбе с травлей в школах. Фото: Алексей Кунилов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что законопроект о борьбе с травлей среди детей, выдвинутый депутатами в Госдуме, способен разрушить взаимоотношения школы и семьи.

"Если внимательно рассмотреть механизмы, которые заложены в проектах закона, мы видим, что он направлен не на достижение цели по остановке буллинга, а скорее на то, чтобы ввести в школу механизмы чуждые ей и нашему обществу. <...> К сожалению, в законе о защите от буллинга заложены те механизмы, которые способны разрушить иммунитет, присутствующий в школьной системе и системе взаимоотношений школы и семьи. Я за то, чтобы оздоравливать наше общество. Есть достаточно методик, механизмов, как оградить детей от школьного насилия, как можно создать правильную атмосферу в учебном заведении", — рассказал в эфире федерального телеканала "Спас" митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

По мнению владыки, если законопроект будет рассмотрен и принят, то в систему образования могут войти "западные извращенные тенденции, которые мы сегодня наблюдаем". Митрополит считает, что оградить детей от травли могут помочь механизмы, которые были внедрены в советской школе. Речь идет о возрождении авторитета учителя и воспитании подрастающего поколения по принципу пионерских традиций.

"В советской школе эти механизмы были созданы, когда педагог был лидером класса, когда он был авторитетом для детей в правильных вещах. Я считаю, стоит посмотреть на дореволюционный опыт и советский опыт, а также опыт других стран", — отметил митрополит.

Напомним, законопроект о борьбе с травлей в школах подготовили депутаты четырех фракций в Государственной думе.