Рождественский пост начинается у православных россиян

Рождественский пост продлится в России 40 дней. Фото: Павел Ворожцов

Это один из многодневных постов. Он начинается 28 ноября, продлится 40 дней и завершится в канун Рождества, 6 января.

Рождественский пост является самым последним в году. Для православных верующих это время духовного очищения и ограничения в питании. Запрещается есть мясо, молочные продукты, употреблять алкоголь. Самой строгой станет неделя со 2 по 6 января. В это время будет разрешено есть овощи, хлеб и горячую еду без масла.

Также во время поста рекомендуется больше молиться, помогать людям, заниматься благотворительностью, не ругаться, мыслить позитивно и проявлять лучшие человеческие качества.

"Я бы пожелал всем нам в это постное время сэкономить на своих расходах, чтобы иметь небольшой избыток, и помочь тем, кто нуждается, не только словом добрым и молитвой, но и лептой помощи. Тогда наш личный подвиг и личное воздержание превратится в сияющее братолюбие и милосердие, согревающее этот мир", — дает наставления на пост руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, иерей Даниил Рябинин.

Закончится пост в канун праздника Рождества Христова. В этот день рекомендуется не злоупотреблять вином и пищей, выходить из поста и включать в рацион продукты животного происхождения необходимо постепенно.

Напомним, 7 декабря в Екатеринбурге пройдет крестный ход, посвященный святой покровительнице города.