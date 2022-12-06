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Общество / Религия
6 декабря 2022, 15:09

Космонавт Олег Артемьев примет участие в крестном ходе в Екатеринбурге

Олег Артемьев

Встреча с космонавтом пройдет в Храме на Крови 7 декабря, в 16:00. Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

В среду, 7 декабря, православные верующие на Среднем Урале будут отмечать День святой великомученицы Екатерины. Планируется, что космонавт Олег Артемьев примет участие в крестном ходе и пройдет по улицам Екатеринбурга с иконой небесной покровительницы столицы Урала, которую он брал с собой на МКС.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии напомнили, что в июле 2021 года Владыка Евгений передал космонавту Роскосмоса Олегу Артемьеву образ небесной покровительницы столицы Урала — святой Екатерины. Икона сопровождала космонавта на МКС, совершив "космический" крестный ход.

Крестный ход пройдет после божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Верующие пройдут от собора до часовни святой Екатерины, расположенной на площади Труда, где состоится молебен.

В 13.00 в культурно-просветительском центре "Царский"  пройдет вручение Премии главы митрополии в сфере культуры и искусства и встреча с космонавтом Олегом Артемьевым. 

Добавим, что в Екатерининские дни для православных верующих продолжается последний в уходящем году пост — Рождественский

Областная газета Свердловской области

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