Космонавт Олег Артемьев примет участие в крестном ходе в Екатеринбурге

Встреча с космонавтом пройдет в Храме на Крови 7 декабря, в 16:00. Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

В среду, 7 декабря, православные верующие на Среднем Урале будут отмечать День святой великомученицы Екатерины. Планируется, что космонавт Олег Артемьев примет участие в крестном ходе и пройдет по улицам Екатеринбурга с иконой небесной покровительницы столицы Урала, которую он брал с собой на МКС.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии напомнили, что в июле 2021 года Владыка Евгений передал космонавту Роскосмоса Олегу Артемьеву образ небесной покровительницы столицы Урала — святой Екатерины. Икона сопровождала космонавта на МКС, совершив "космический" крестный ход.

Крестный ход пройдет после божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Верующие пройдут от собора до часовни святой Екатерины, расположенной на площади Труда, где состоится молебен.

В 13.00 в культурно-просветительском центре "Царский" пройдет вручение Премии главы митрополии в сфере культуры и искусства и встреча с космонавтом Олегом Артемьевым.

Добавим, что в Екатерининские дни для православных верующих продолжается последний в уходящем году пост — Рождественский.