Больше 2 000 человек прошли праздничным крестным ходом в Екатеринбурге

Во главе крестного хода по городским улицам пронесена икона великомученицы Екатерины с частицами ее мощей. Фото: Екатеринбургская епархия

Сегодня, 7 декабря, православные верующие Свердловской области отмечают День святой великомученицы Екатерины. В честь праздника в уральской столице состоялся крестный ход.

После божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе порядка 2 200 человек прошли до часовни святой Екатерины. Традиционно во главе молитвенного шествия была пронесена икона великомученицы с частицами ее мощей.

Добавим, предполагалось, что участником крестного хода станет космонавт Олег Артемьев. Он должен был привезти икону небесной покровительницы столицы Урала, которую брал на МКС. Однако, как сообщили "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, визит Артемьева перенесен. Новую дату пока не называют.

Напомним, в июле 2021 года Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений передал космонавту Роскосмоса Олегу Артемьеву образ небесной покровительницы Екатеринбурга. Икона сопровождала космонавта на МКС, совершив "космический крестный ход".