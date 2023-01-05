Рождественское послание

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

С трепетом взирая мысленным оком благочестивой веры на пришедшего в мир Богомладенца Христа, припадая к Его колыбели и воспевая «Слово, ставшее плотью» (Ин. 1:14) от всего сердца поздравляю всех вас с этим великим торжеством!

Вместе со всей Церковью мы снова слышим эти хорошо нам знакомые слова рождественских песнопений: «Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречайте! Христос на земле – воспряньте! Пой Господу, вся земля и с веселием воспойте, люди, ибо Он прославился!» Мы не знаем сколько раз за свою жизнь мы произнесли и услышали эти слова, но мы чувствуем, что не можем пресытиться радостью, содержащейся в этом благом призыве встречать Творца Вседержителя, видимого ныне Младенцем, принявшем на себя слабость и немощность человеческого естества, «Который, подобно нам, искушен во всём, кроме греха» (Евр. 4:15).

Величайший пророк древности, богоглаголивый Исаия взывает: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 9:2). Этого величайшего света ждали люди в условиях ужасающего мрака, наступившего после грехопадения. Солнце вставало над землей, но в его свете было видно лишь одно: как в грехе рождаются люди, как в суете проводят свои дни, как в страстях закостеневают и как умирают, так и не освободившись от внутренней тьмы греха. Люди ждали иного солнца, они ждали Того, Кто станет Солнцем Правды, Кто даст им свободу от греха и оправдание, Кто снимет с них вину и вернёт человека Богу, Создавшему его.

У греха, у ошибки, у глупости чаще всего есть общее – скоропалительность и нетерпеливость. Грешник не только хочет всего, но обязательно сразу. Недолго змий искушал Еву, предлагая её нетерпеливости быстрый путь стать «как Бог». Труду над приверженностью заповедям противопоставляя быстроту вкушения запретного плода. Этот недуг нетерпеливости исцелялся только противоположным. И праведность ветхозаветных патриархов прорастала лишь на почве терпения. Потому и всякое доброе изменение в жизни каждого из нас или всего общества возможно только тогда, когда мы покажем приверженность добру через терпение и твёрдое усердие к тому, чтобы идти правым путём Господним. Но терпение как добродетель – это не пассивное, упорное ничегонеделание. Это труд, это борьба, это сражение со злом внутри себя, а когда надо и вовне. Это неустанное созидание правды и добра несмотря на то, что вокруг бушует зло и часто видимым образом торжествует. Победы зла – временны, его торжества – тщетны, его конец – в геене. Тысячеголового древнего змия попирает Богомладенец, а Ангелы воспевают Его победу: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:8). Ища этого подлинного Божественного мира, мы устремляем свой взор к яслям Христа, к Пречистой Деве Марии, держащей в материнских объятиях Того, Кто в Своей руке держит всё мироздание. Она, Матерь милосердия, знает как нелегко миру Бога воцариться в буйном и многомятежном мире людей. Она ещё увидит тысячи убиенных младенцев Вифлеема, безутешную скорбь их матерей, к которым позже присоединится и Сама, взирая на распятие Своего Божественного Сына. Ведь Божественный мир, как и Божественный Свет, воссиявший в эту рождественскую спасительную ночь, приходит к нам не с принуждением, а с тонким зовом любви, не лишённым при этом силы. Святитель Димитрий Ростовский пишет: «Архистратиг Михаил и Архангел Гавриил, один как первейший страж чести Божией, другой же как первейший вестник Божиего воплощения, оба они находятся здесь же, и даже не одни, но со всеми Небесными Силами: «Явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее» (Лк. 2:13). Должно обратить внимание на эти два слова: «воинство и славящее». Было и воинство, и певчие, и музыканты, и полки: в одной руке гусли, в другой – меч. Подобно этому и Давид говорит: «Величания Бога – во устах их, и мечи обоюдоострые в руках их» (Пс. 149:6). Одни воспевают Небесные гимны, а хором управляет святой Архангел Гавриил, подавая знак лилией, не увядающей и зимой. Другие же готовы к сражению, готовы сотворить отмщение, имея начальником святого Архистратига Михаила, подающего сигналы мечом обнаженным».

Сегодня нам, радующемся о Рождестве Христовом, так хотелось бы только спокойствия, только безмятежности. Но свет Вифлеемской звезды не лишает нас зрения великих и болезненных событий, вершащихся на территории Малой России, а напротив, именно в её свете нам должно быть лучше видно духовное измерение происходящего. А в этом свете и грех выглядит безобразней, и добродетель благолепнее. Сейчас равнодушие отвращает не менее, чем зложелательство. Сейчас преданность и постоянство видны не менее, чем героизм. Может нам и было бы приятней слушать неземное пение ангельских сил и не думать о пылающем мече Архангела Михаила. Однако, в мире, не свободном от страстей, это было бы преждевременно. Приближаясь ныне к яслям Младенца Христа, мы должны иметь такую жизнь, такое устроение, чтобы Архангел Михаил своим пылающим мечом защищал нас, а не опускал его на наши головы, как неисправимых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет: «Мы увидели и просвещены светом Христовым, Его святой веры. Благодарить должны крепко. Сияет ли в нас свет Христов? Не померк ли? Не помрачен ли делами плотскими? Помнить надо, что грехи прогоняют из сердец наших свет Христов и погружают нас во тьму духовную, тьму смерти, предшественницу смерти вечной, чтобы не напрасно нам называться христианами и не хвалиться светом, которого не имеем; весьма худо, если мы, зная всю волю Божию, не исполняем ее».

Поэтому приступим к Богомладенцу не с пустыми руками, а, как мудрые волхвы, с дарами добрых дел. Но добро – это не только дела милосердия и благотворительности – необходимые в эти святые дни, но не единственные дары, которые мы можем принести Христу. Полезным будет принести также скромность, молчаливость, терпение, доброжелательность, неосуждение, прощение.

И пусть примет Господь Милосердный наши посильные дары и подаст нам мир и безмятежие, исправление жизни и радость победы над злом, ибо победить зло можно только с Богом Любви, видимого ныне как кроткого Младенца, но в руках Которого судьбы всего мира. Будем верны этому Богомладенцу, дабы и Он сказал о нас: «Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:27–28).

Божией милостию, смиренный ЕВГЕНИЙ, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

Рождество Христово, 2023 год.