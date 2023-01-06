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Общество / Религия
6 января 2023, 11:35

Православные в Свердловской области отмечают Рождественский сочельник

богослужение

В храмах Екатеринбурга стартовали праздничные Рождественские богослужения. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 6 января, православные верующие отмечают сочельник. В этот день установлен особенно строгий пост.

Принимать пищу можно только раз — после вечерни, когда на середину храма будет вынесена зажженная свеча, символизирующая Вифлеемскую звезду.

"Обычай не есть до первой звезды может быть связан именно с этой звездой — свечой. Раньше это богослужение совершалось днем накануне Рождества. Сейчас вечерня в сочельник служится, как правило, утром 6 января вместе с литургией", — рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. 

Такой обычай имеет и другое объяснение. Зимой рано темнеет, и обед-ужин приходится на время, когда первая звезда уже взошла.

Напомним, в храмах Екатеринбурга начались праздничные Рождественские богослужения. В 8:00 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел службу в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе.

На 17:00 запланировано архиерейское всенощное бдение. Оно пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе (Розы Люксембург, 57). В 23:30 там же начнется праздничное Рождественское богослужение.

Всенощное бдение в праздник Рождества Христова, 7 января, митрополит Евгений совершит в 17:00 в храме во имя Всех Святых. 8 января глава Екатеринбургской епархии возглавит Божественную литургию в 9:00 в храме Рождества Христова (на Уралмаше). А в 16:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе будет отслужена Рождественская вечерня.

Далее в течение святочных дней богослужения архиерейским чином будут совершаться ежедневно. Следите за расписанием.

Добавим, ранее "Областная газета" публиковала Рождественское послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Областная газета Свердловской области

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