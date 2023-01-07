Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Рождеством

Евгений Куйвашев: "Пусть все добрые помыслы и мечты станут реальностью". Фото: департамент информполитики Свердловской области

7 января православные верующие встречают Рождество Христово. С одним из главных христианских праздников свердловчан поздравил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

"В этот праздник мы зажигаем свечи, чтобы наполнить наши души светом надежды, веры и любви, благодарностью и радостью. Мы стремимся уделить больше времени и внимания своим близким и родным, подарить им тепло наших сердец и нашу заботу, сказать о том, как мы их любим, как они нам дороги", — отметил губернатор.

Рождество, по словам главы региона, обладает мощной объединяющей силой, служит укреплению традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, наполняет нас силами для уверенного противостояния любым вызовам. В этот день он пожелал гражданам воплощения всех мечтаний и добрых помыслов.

Добавим, минувшей ночью в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга состоялась Божественная литургия. Праздничное богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Фото: сайт Екатеринбургской епархии

Напомним, сегодня будут подведены итоги фестиваля ледовых скульптур "Вифлеемская звезда". Накануне вечером фотокорреспондент "Областной газеты" заснял, как выглядят работы с подсветкой.

Фото: Павел Ворожцов

В этом году участие в фестивале принимают 30 команд из Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Новосибирской, Тверской, Пензенской, Архангельской, Вологодской, Магаданской, Иркутской, Ростовской областей, Пермского, Алтайского краев, Удмуртии, ЯНАО и ЛНР. Также в уральскую столицу прибыли мастера из Казахстана.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Ранее "Областная газета" публиковала Рождественское послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.