«Прежде всего сходите в храм»

В праздник Крещения Господня митрополит Евгений по ежегодной традиции совершит ночную Божественную литургию и чин освящения воды. Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

19 января православные христиане отметят один из главных праздников – Крещение Господне, или Богоявление. В свердловских храмах уже накануне, 18 января, начнутся службы, затем пройдет чин освящения воды. Одним из ключевых мероприятий станут традиционные Крещенские купания, которые будут организованы в 54 муниципалитетах региона. В канун праздника священнослужители напоминают, что это не дань моде, а в первую очередь приобщение к православной традиции.

Крещенские морозы отменяются

В общей сложности в Крещенских купаниях примут участие порядка 65 тысяч жителей региона, прогнозируют в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Купели для них оборудуют муниципальные власти – всего их будет 95. В соответствии с инструкцией, разработанной спасателями, внутри каждой купели установят специальный деревянный короб, чтобы исключить затягивание человека под лед. К местам купания проложат дорожки, рядом разместят шатры или палатки, где вышедшие из воды могут согреться, одеться, выпить горячего чая. За безопасностью купающихся будут следить сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи – для них разрабатываются графики дежурств.

По прогнозам синоптиков, 19 января в Свердловской области потеплеет: столбик термометра опустится всего на 8–10 градусов. Но на местах купания это не скажется – на большинстве водоемов региона толщина льда достигла 35 сантиметров и более.

– Обустройство же купели возможно при условии, если толщина льда на водоеме составляет не менее 25 сантиметров, – рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов. – Тем не менее сотрудники МЧС будут следить за состоянием ледового покрова. Максимальная глубина купели – 1,2 метра. Около нее, на льду, одновременно могут находиться не более 10 человек. Перед открытием все купели мы тщательно проверяем на соответствие требованиям.

Он добавил, что после праздника купели засыплют снегом, чтобы исключить попадание людей в воду.

В прошлом году увидеть чин освящения воды и искупаться в купели пришли 23 тысячи свердловчан. В этом году ожидается почти втрое больше Фото: Павел Ворожцов

Не просто традиция

В прошлом году для Крещенских купаний было обустроено 88 купелей – на семь меньше, чем в нынешнем. Увеличилось и количество муниципалитетов: в 2022-м их было 44, а нынче – на десять больше. Интерес к купаниям у граждан растет, но это скорее дань своеобразной моде (мол, и у меня теперь есть опыт моржевания!). О духовной составляющей праздника и непосредственно самого омовения в освященной воде многие свердловчане, к сожалению, забывают, говорят священнослужители.

– Крещение Господне – праздник, установленный в честь события евангельской истории: Иисус Христос крестился в реке Иордан. С него всем православным верующим открывается догма: Бог троичен – Отец, Сын и Святой дух. И мы, погружаясь в воду, отчасти подражаем Спасителю. Между тем просто купание не делает человека безгрешным. Если уж подражать Иисусу, то подражать во всем – в делах и мыслях. Соблюдать заповеди и обеты, данные вами при вашем крещении, а не делать из этого шоу с селфи на фоне проруби, – пояснил председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отец Даниил Рябинин.

Подготовку к Крещенскому купанию лучше начинать заранее, закаляя организм. Если вы этого не делали, лучше отложить погружение в прорубь до следующего сезона. Фото: Галина Соловьёва

В епархии также подчеркнули: к воде, освященной в храме, нужно относиться как к святыне. Не набирать ее канистрами и обливаться дома с головы до ног, или варить на ней суп и пельмени. Достаточно лишь небольшой бутылочки, которую следует бережно хранить вблизи икон и понемногу пить в течение года, не расплескивая.

– Встречать Крещение Господне нужно в хорошем настроении. Прежде всего сходите в храм. Помолитесь за близких, душой поговорите с Богом, – говорит отец Даниил Рябинин. – А уже потом запасайтесь святой водой, подходите к купели. Пусть чистая, крещенская вода принесет с собой чистоту мыслей и здоровье, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной!

Окунайтесь с умом В целях безопасности соблюдайте правила: купайтесь только в организованных местах. В случае непредвиденных ситуаций медики или спасатели окажут помощь;

избегайте большого скопления людей на ледовой поверхности. Ожидая своей очереди, не стойте на месте, а делайте разминку – прыжки, приседания, короткую пробежку. Это поможет не замерзнуть и подготовит организм к погружению;

возьмите с собой удобную, нескользкую запасную обувь. Не торопитесь, идите к купели спокойным шагом, так как риск поскользнуться и получить повреждения велик. Спустившись в воду, достигните нужной глубины и выходите. Оптимальное время нахождение в проруби – около одной минуты;

после купания не стойте на морозе. Разотрите себя сухим полотенцем и наденьте теплую одежду – все это стоит делать в обогреваемых кабинках для переодевания;

никакого алкоголя! Купание в холодной воде – стресс для организма: происходит спазм сосудов как защитная реакция на переохлаждение. В результате растут артериальное давление и нагрузка на сердце. Алкоголь только усугубляет ситуацию;

если вы страдаете гипертонией, проблемами с сосудами, хроническими воспалительными заболеваниями либо недавно перенесли ОРВИ, грипп или коронавирусную инфекцию, купание в холодной воде противопоказано.

География купелей Екатеринбург Академический район, ул. Вильгельма де Геннина, д. 61 (на территории храма) ул. Базальтовая, д. 8а ул. Фрезеровщиков, 200(водоем Калиновские разрезы) ул. Отдыха, 25 (оз. Шарташ) ул. Отдыха, 107 (оз. Шарташ) ул. Трактовая, 15 (Малоистокский пруд) ул. Отдыха, 1а (оз. Шарташ) ул. Проезжая, 110 (оз. Шарташ) Новокольцовский тракт, 10-й километр (Акватория водоема «Талые воды») Нижний Тагил Нижнетагильский пруд Первоуральск Акватория Нижне-Шайтанского водохранилища Полный список организованных мест для купания с адресами можно посмотреть на сайте главного управления МЧС России по Свердловской области 66.mchs.gov.ru или на сайтах администраций городских округов по месту жительства.