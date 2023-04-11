"Космическую" икону святой великомученицы Екатерины в Пасху пронесут по улицам столицы Урала

Пасхальное шествие откроет празднование трехсотлетия Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге состоится 16 апреля. Его особенностью станет то, что по улицам города пронесут икону святой великомученицы Екатерины, которая пробыла несколько месяцев в космосе. Об этом в своем telegram-канале сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Та самая икона, которая была несколько месяцев в космосе, будет пронесена по улицам нашего города. Мы оставим ее в часовне святой великомученицы Екатерины. И этим шествием откроем празднование трехсотлетия нашего города", — сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Напомним, командир экспедиции Международной космической станции Олег Артемьев в честь предстоящего юбилея Екатеринбурга ранее брал на борт корабля икону святой великомученицы Екатерины.