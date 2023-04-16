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Общество / Религия
16 апреля 2023, 11:55

Евгений Куйвашев принял участие в Пасхальном богослужении в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

Божественная литургия

Ночью в Свято-Троицком кафедральном соборе прошла Божественная литургия. Фото: Екатеринбургская епархия

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в Пасхальном богослужении в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Божественную литургию совершил митрополит  Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Со святым праздником уральцев поздравил губернатор Свердловской области.

"Этот праздник приносит нам духовное обновление, вселяет веру в торжество добра и справедливости, во всепобеждающую силу жизни, дарит радость и надежду на лучшее, наполняет души любовью, стремлением помогать и заботиться о ближних", — отметил в обращении губернатор, передает департамент информационной политики региона. 

Фото: Екатеринбургская епархия

Евгений Куйвашев подчеркнул, что Пасха в многонациональной Свердловской области объединяет всех жителей региона, способствуя укреплению мира, согласия и сохранению добрых традиций.

Губернатор Свердловской области отметил, что Екатеринбургская митрополия вносит весомый вклад в формирование гармоничного общества, занимается нравственным и патриотическим воспитанием молодежи, укрепляет общечеловеческие ценности семьи, ведет благотворительную работу и способствует сохранению социальной стабильности.

"Пусть праздник Христова Воскресения станет днем радости и любви", — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, поздравляя свердловчан со Светлым Христовым Воскресением.

Фото: Екатеринбургская епархия

Также сегодня ночью на Средний Урал привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, верующие могли взять частицу огня в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга и других храмах региона. 

Фото: Екатеринбургская епархия

Напомним, сегодня в Екатеринбурге состоится крестный ход, он начнется от Свято-Троицкого кафедрального собора. Ожидается, что в мероприятии примет участие Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев. Он понесет икону святой великомученицы Екатерины, которая побывала в космосе.

Областная газета Свердловской области

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