Крестный ход с иконой из космоса состоялся в столице Урала

Молитвенное пасхальное шествие провели в Екатеринбурге. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге прошел крестный ход, который возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Летчик-космонавт Олег Артемьев, принявший участие в шествии, нес икону святой великомученицы Екатерины, которая побывала на околоземной орбите во время одной из экспедиций на МКС, передает корреспондент "Областной газеты".

"Два года назад был здесь на Царских днях. Получил благословение владыки, и мне вручили икону святой великомученицы Екатерины. Разрешили взять ее с собой в космос, она полетела со мной, вернулась. Икона была в моей каюте, она также участвовала во всех поздравлениях из космоса. У нас было 5 выходов в открытый космос, и во всех выходах она присутствовала в шлюзовом отсеке, она, можно сказать, вместе с нами вышла в открытый космос. А потом в целости и сохранности вернулась на Землю. Думаю, нужно как можно быстрее отправить копию такой иконы на МКС, чтобы она всегда там была", — рассказал Олег Артемьев.

Видео: "Областная газета"

Православные верующие прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина и улице Царской. Конечной точкой молитвенного шествия стал Храм на Крови.

Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в течение дня в храмах Екатеринбурга и Свердловской области для гостей были открыты колокольни. Все желающие могли попробовать позвонить в колокола.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, сегодня ночью на Урал доставили Благодатный огонь, в храмах прошли праздничные божественные литургии, в пасхальном богослужении, состоявшемся в екатеринбургском Свято-Троицком кафедральном соборе, участие принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.