Праздник Ураза-Байрам отметят мусульмане на Среднем Урале

Праздничный намаз начнется в свердловских мечетях с восходом солнца. Фото: Владимир Мартьянов

Десятки тысяч человек выйдут на праздничную молитву в Свердловской области в великий праздник Ураза-Байрам (на арабском Ид-аль-Фитр). Ее чтение начнется в уральских мечетях 21 апреля почти сразу после восхода солнца.

"Празднику Ураза-Байрам предшествовал священный месяц Рамадан. Сегодня с заходом солнца он у нас заканчивается. Как солнце взойдет, через 15-20 минут имамы могут начинать читать праздничную молитву", — рассказал журналисту "Областной газеты" председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) Абдуль-Куддус Ашарин.

Свои двери для верующих мусульман откроют более 80 мечетей и молельных домов Свердловской области. Наибольшее число людей ожидают в мечетях Екатеринбурга на улицах Репина, Артинской, Бажова, в переулке Воронежском.

"Думаю, даже на улице будет читаться молитва, Домов Аллаха у нас не так много. Для поклонения Всевышнему не помешает ни дождь, ни холод, ни жара. Во всех мечетях пройдут праздничные коллективные намазы. После в течение трех дней будем ходить в гости и сами ждать гостей, дарить подарки, устраивать праздничные обеды, молиться за здоровье живых, радоваться жизни", — отметил Абдуль-Куддус Ашарин.

Ураза-Байрам (Праздник разговения) не имеет четкой даты, его празднование ежегодно сдвигается. Мусульмане, ориентируясь на лунный календарь, отмечают его в первый день новолуния. Так завершается самый длинный и строгий пост Рамадан, в течение которого верующие воздерживаются от еды и питья в светлое время суток. С наступлением праздника ограничения снимаются. К праздничному столу готовят различные блюда из мяса и рыбы, сладости. Вместе собираются семьи и друзья. В светлый для мусульман праздник запрещено ругаться и конфликтовать. Особой традицией Ураза-Байрама является раздача милостыни, обряд символизирует очищение души. Нуждающимся дают деньги и кормят. Также в праздник, который длится несколько дней, принято посещать могилы умерших и наводить на них порядок.

Напомним, ранее православные свердловчане отметили Пасху.