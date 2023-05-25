В Верхотурье отметили праздник Вознесения Господня и память святого Симеона

По окончании богослужения состоялся праздничный крестный ход вокруг собора во главе с иконой Вознесения Господня и образом с частицей мощей праведного Симеона Верхотурского. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Два православных праздника отмечают 25 мая. Это Вознесение Господне и память святого праведного Симеона Верхотурского — небесного покровителя Среднего Урала. В Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре прошла архиерейская божественная литургия, приуроченная к этим торжествам.

Праздничное богослужение возглавил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

"Что бы на земле ни происходило, какая бы беда ни была, после беды бывает победа. Но победа начинается не только с экономики, с вагонов, танков, со снарядов. Конечно, это мобилизация всех сил и всех средств, но в первую очередь — духа, братья и сестры, души и нрава доброго", — обратился к верующим протоиерей Геннадий Ведерников.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

На праздник приехали паломники из разных уголков страны. По окончании богослужения состоялся праздничный крестный ход вокруг собора во главе с иконой Вознесения Господня и образом с частицей мощей праведного Симеона Верхотурского, переданным благодетелями из Сергиева Посада.

Владыка Феодосий поздравил всех с праздником второго обретения мощей праведного Симеона, а также по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения вручил епархиальные награды активным участникам общества "Трезвение".

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православная церковь 25 мая празднует день второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. В этот день в 1989 году святые мощи праведного Симеона Верхотурского были возвращены церкви и помещены в храме в честь Всемилостивого Спаса в Екатеринбурге. 24 сентября 1992 года святыня была перевезена в Верхотурье в Николаевский монастырь.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Дни святого Симеона паломники смогут бесплатно съездить в Верхотурье.

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