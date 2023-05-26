На Средний Урал прибудет ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца

В Екатеринбург мощи Георгия Победоносца привезут в Храм на крови 2 июня. Фото: Павел Ворожцов

31 мая на Средний Урал из Свято-Троицкой Сергиевой лавры привезут ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца. Таким образом Свердловская область присоединится к Всероссийскому молебну о Победе, сообщили в Екатеринбургской епархии.

1 июня святыня с 8:00 будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила, где божественную литургию проведет епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. После этого ковчег с мощами доставят в Екатеринбург. 2 июня с 8:00 прикоснуться к святыне все желающие смогут в Храме на Крови. Божественную литургию в этот день возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В дни прибытия мощей в свердловские храмы безопасность верующих будут обеспечивать сотрудники МВД. Медицинское сопровождение обеспечит минздрав Свердловской области.

В общей сложности мощи святого покровителя русского воинства посетят 100 городов в 89 регионах России. График принесения ковчега по епархиям опубликован на сайте комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

Великомученик Георгий считается покровителем воинства, в IV веке он был военачальником при римском императоре Диоклетиане. В 303 году мученически погиб за веру. У ковчега с мощами святого молятся о защите воинов от плена, ранения, смерти, о даровании близким твердой веры и надежды на Господа.

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