В Екатеринбург доставили мощи великомученика Георгия Победоносца

Божественная литургия проходит в Храме на Крови в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

В екатеринбургский Храм на Крови доставлен ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца, передает журналист "Областной газеты".

В честь прибытия святыни божественную литургию в Храме на Крови возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

По данным пресс-службы Екатеринбургской епархии, принесение святыни из Троице-Сергиевой лавры в города России проводится в рамках Всероссийского молебна. Благословение на мероприятия дал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мощи святого покровителя русского воинства провезут по 100 городам в 89 регионах России.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге ковчег будет находиться в Храме на Крови до 19:00.

Напомним, ранее святыня пребывала в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила.