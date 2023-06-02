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Общество / Религия
2 июня 2023, 09:09

В Екатеринбург доставили мощи великомученика Георгия Победоносца

Божественная литургия

Божественная литургия проходит в Храме на Крови в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

В екатеринбургский Храм на Крови доставлен ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца, передает журналист "Областной газеты". 

В честь прибытия святыни божественную литургию в Храме на Крови возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Каменский и Камышловский Мефодий. 

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

По данным пресс-службы Екатеринбургской епархии, принесение святыни из Троице-Сергиевой лавры в города России проводится в рамках Всероссийского молебна. Благословение на мероприятия дал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мощи святого покровителя русского воинства провезут по 100 городам в 89 регионах России. 

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге ковчег будет находиться в Храме на Крови до 19:00. 

Напомним, ранее святыня пребывала в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила. 

Областная газета Свердловской области

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