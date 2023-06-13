В Екатеринбурге устроят благотворительный Праздник Белого цветка

Праздник Белого цветка в России появился 112 лет назад. Фото: Полина Зиновьева

В год 300-летия Екатеринбурга 18 июня в уральской столице состоится благотворительный Праздник Белого цветка. Творческие площадки разместят перед Храмом на Крови, в сквере у памятника Петру и Февронии и в парке Литературного квартала, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Праздник начнется в полдень с музыкального шествия и парада детских колясок. К торжественной церемонии их украсят белыми цветами. Символику праздника в течение дня можно будет приобрести на благотворительной ярмарке у Храма на Крови.

В парке Литературного квартала состоится хоровой фестиваль, его участниками станут любительские и профессиональные коллективы. Также на этой площадке презентуют детскую книгу поэтессы Татьяны Горкуновой "Белый цветок надежды".

Певец и композитор Эдуард Шакуров проведет литературно-музыкальный вечер "Праздник Белого цветка в Екатеринбурге: вчера и сегодня". Зрителям расскажут об истории праздника, традициях благотворительности, которые были заложены царской семьей.

Впервые большой Праздник Белого цветка состоялся в 1911 году в Санкт-Петербурге, инициатором выступила царская семья Романовых. Тогда идею праздника подхватили в 104 городах Российской империи, среди которых был и Екатеринбург. Средства, вырученные от продажи символа праздника — белых цветков, направлялись на помощь малоимущим и борьбу с туберкулезом.

В год 300-летия Екатеринбурга возрожденный Праздник Белого цветка пройдет при поддержке правительства Свердловской области и администрации города. Организаторами выступают Екатеринбургская епархия и региональное отделение Всемирного русского народного собора, Свердловский областной медицинский колледж, Православная служба милосердия, Екатеринбургское отделение Российского Красного Креста, культурно-просветительский центр "Царский" и содружество "Кольцо святой Екатерины".

Напомним, до 15 июля на Среднем Урале продлится международный слет трезвости и здоровья.