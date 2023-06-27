Праздник Курбан-байрам отметят мусульмане в Свердловской области

Наибольшее число людей ожидают в мечетях Екатеринбурга на улицах Репина, Бажова, Шаумяна. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале главный праздник мусульман Курбан-байрам (на арабском Ид аль-Адха) отметят около 20 тысяч человек. В крупнейших уральских мечетях 28 июня пройдут праздничные молитвы, которые начнутся в 5:00, вскоре после восхода солнца.

Поводом для этого праздника служит эпизод, описанный в священной истории ислама. Согласно ему, пророк Ибрахим по воле Аллаха должен был принести в жертву своего сына Исмаила, но в последний момент, когда он уже послушно занес кинжал над сыном, ангел заменил его на жертвенного барашка. Так Ибрахим успешно прошел испытание веры.

Перед началом Курбан-байрама верующие совершают полное омовение. Праздник встречают в чистой, нарядной одежде. Мусульмане поздравляют друг друга фразой "Ид мубарак!" (в переводе с арабского "Благословен праздник!").

"Курбан-байрам — праздник молитвы, сострадания, милосердия, осознания мудрости и смирения перед Всевышним Творцом. После того как люди помолятся, они будут совершать жертвоприношения. Мясо верующие должны раздать малоимущим, нуждающимся, инвалидам, сиротам, пожилым людям, соседям", — рассказал "Областной газете" временно исполняющий обязанности муфтия Духовного управления мусульман Свердловской области Ибрагим хазрат Якубов.

Предполагается, что в Свердловской области общие утренние молитвы верующих мусульман пройдут в 43 оборудованных мусульманских молельных помещениях. Общее количество участников намазов в Екатеринбурге составит 12 тысяч человек.

В Екатеринбурге массовые религиозные мероприятия планируются в мечетях:

Изге-Калимат на ул. Бажова, 219в,

Абу-Ханифа на ул. Репина, 42,

Маулид в пер. Воронежском, 34,

Рамазан на ул. Димитрова, 15,

14 святых в пер. Базовом, 17в (для верующих преимущественно азербайджанской национальности),

а также в молельном помещении на овощной базе "Урожай" на ул. Артинской, 25.

"Курбан-байрам — семейный, домашний праздник. Никаких больших мероприятий в Свердловской области не запланировано", — добавил Ибрагим хазрат Якубов.

Курбан-байрам — в переводе с арабского означает "праздник жертвы". Он посвящен окончанию хаджа — паломничества в Мекку и ее окрестности. В мечетях совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба. Она обычно начинается с прославления Аллаха и Мухаммеда, затем разъясняется происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения. Жертвой может быть баран, овца, корова или верблюд. Их мясо варят и съедают за общей трапезой, раздают угощение нуждающимся. Мусульмане в этот день ходят в гости, делают друг другу подарки, посещают могилы усопших. Запрещается ругаться, спорить, отказывать в милости, держать пост. Лучше отказаться от выполнения работы, которая может помешать совершению праздничных молитв и обрядов.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале мусульмане отметили праздник Ураза-байрам.