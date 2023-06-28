Лидер одного из духовных управлений мусульман на Среднем Урале муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин через "Областную газету" обратился к верующим в связи с праздником Курбан-байрам

По словам муфтия, праздник служит объединению людей. Фото: предоставлено муфтием Абдуль-Куддуссом

Председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) муфтий Абдуль-Куддусс через "Областную газету" поздравил мусульман Среднего Урала с праздником Курбан-байрам.

"С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного! Мир Вам, милость Всевышнего и Его нескончаемые блага!

Сердечно поздравляю с праздником Курбан-Байрам — Ид аль Адха! Курбан-Байрам — праздник, проникнутый самыми светлыми чувствами, он служит объединению людей, утверждению в нашем многонациональном обществе идеалов добра, воспитывает в нас уважение к заповедям и традициям предков. Это праздник молитвы, сострадания, милосердия, осознания мудрости и смирения перед Всевышним Творцом.

Пусть этот светлый праздник принесет с собой мир и радость в каждый дом и семью, послужит для всех поводом к проявлению лучших человеческих качеств, укреплению взаимопонимания и гражданского единства в нашей стране. Желаю вам доброго здоровья, счастья, мира и процветания.

С глубоким уважением и добрыми молитвами, председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) муфтий Абдуль-Куддусс".