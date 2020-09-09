Детская IT-школа из Екатеринбурга получила премию ООН и Юнеско

KIBERone стала лучшей в номинации "Цифровое образование". Фото: Галина Соловьёва.

Международная детская школа цифрового творчества из Екатеринбурга KIBERone выиграла престижную премию WSIS Prizes-2020, учреждённую ООН и Юнеско. Организация стала лучшей в номинации "Цифровое образование".

"За статуэткой мы поедем в Женеву в здание ООН, чтобы встреча на высшем уровне, как и было запланировано до пандемии состоялась в реальности", - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе KIBERone "ВКонтакте".

Ознакомиться с полным списком победителей можно на сайте WSIS Prizes.

Фото: сайт технопарка высоких технологий Свердловской области

Согласно информации на сайте технопарка высоких технологий Свердловской области, в нынешнем году в конкурсе от ООН участвовали около 1 000 проектов из разных стран мира - всего было представлено 18 категорий. За лучшие проекты 2020 года голосовали порядка 2 млн человек.

"Это сильный и хороший проект, цель которого содействие аборигенам цифрового мира в освоении самых современных практик информационных технологий и успешного их применения во всех сферах жизни и экономики. Мы очень рады за них и желаем дальнейших успехов", - заявил гендиректор технопарка Марат Нуриев.

Отметим, что IT-школа KIBERone является резидентом технопарка высоких технологий Свердловской области, а её головной офис расположен в Екатеринбурге. Проект запущен в 2017 году для обучения детей в возрасте от 6 до 14 лет.