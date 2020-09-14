"Мотив" протестировал в Екатеринбурге мобильную сеть 5G

Скорость передачи данных в ходе испытаний достигала 2,07 Гбит/сек. Фото: Павел Ворожцов.

Компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) и телекоммуникационная группа "Мотив" провели тестирование мобильной сети 5G в Харитоновском парке Екатеринбурга. Скорость передачи данных в ходе испытаний достигала 2,07 Гбит/сек.

Пресс-служба группы "Мотив" сообщает, что тестирование, согласно решению Государственной комиссии по радиочастотам, проходило в диапазон 27 ГГц. Для испытания системы 5G использовались оборудование и программное обеспечение компании Ericsson.

Отмечается, что отработан сценарий взаимодействия 5G-технологий с предыдущими поколениями мобильных сетей, получен опыт настройки новой сети и изучены принципы распространения 5G-сигнала в условиях городской застройки.

"Наша задача состояла в том, чтобы определить качественные характеристики сети 5G в диапазоне 27 ГГц с целью предварительной оценки затрат на строительство сети в этом частотном диапазоне", - пояснил гендиректор телекоммуникационной группы Алексей Артемасов.

По словам вице-президента по развитию сетей радио и транспорта компании Ericsson Анатолия Ильяича, 5G-сети сделают жизнь екатеринбуржцев более комфортной, так как быстрая передача данных и низкая задержка позволят улучшить работу общественного транспорта, больниц, торговли, государственных учреждений и ЖКХ. Кроме того, новый стандарт мобильной сети сделает востребованными развлекательные и образовательные услуги с использованием технологий дополненной реальности.

В гонку за передовым форматом связи 5G сегодня включились ведущие исследовательские центры мира. Уральцы тоже занимаются этой проблемой.

Напомним, что сеть 5G также тестировалась операторами "Большой четвёрки" во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.