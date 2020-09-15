В Екатеринбурге 16 сентября будет отключено вещание большинства телерадиоканалов

Владельцев кабельного телевидения перерыв в трансляции программ не коснётся. Фото: Алексей Кунилов.

На башне РТПС, расположенной по адресу ул. Луначарского, 212 в Екатеринбурге, 16 сентября будут проводиться технические работы. В период с 9:00 до 17:00 в эфире уральской столицы будет отсутствовать ряд теле- и радиопрограмм.

По информации свердловского филиала РТРС, с 10:00 до 17:00 будет приостановлено вещание:

46 ТВК, пакет программ РТРС-1 ("Первый канал", "Россия-1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург- 5 канал", "Россия-24", "Россия-К", "Карусель", "ТВ Центр", "Общественное телевидение России").

С 9:00 до 17:00:

60 ТВК, пакет программ РТРС-2 ("Рен-ТВ", "Спас", "СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", "ТНТ", "Муз-ТВ");

12 ТВК "Телеканал "Че";

"Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Орфей", Comedy radio, радио "Воскресение", "Радио Комсомольская правда", "Хит ФМ", "Спорт ФМ", "Звезда ФМ", "Серебряный дождь", "Дорожное радио", "Дети ФМ", "Радио Вера", "Наше радио", радио "Форум", "Радио Екатеринбург".

Отмечается, что владельцев кабельного телевидения перерыв в трансляции программ не коснётся.