Лидерам девяти государств присудили Шнобелевскую премию

Лидеры девяти государств вошли в число обладателей Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize). Шуточную награду присудили, в частности, Президенту России Владимиру Путину.

Как передаёт ТАСС, наряду с российским лидером Шнобелевскую премию получили президенты Дональд Трамп (США), Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Александр Лукашенко (Белоруссия), Жаир Болсонар (Бразилия), Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Мексика), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), премьер-министры Борис Джонсон (Великобритания) и Нарендра Моди (Индия).

По словам учредителя премии Марка Абрахамса, политические деятели удостоились награды в области медицинского образования «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Добавим, в этом году церемония оглашения имён обладателей награды прошла в юбилейный, 30-й, раз. Обычно лауреатов объявляют в Гарвардском университете в США, но в этот раз церемония проходила в онлайн-режиме.

Шнобелевская премия, которая была учреждена в 1991 году как пародия на Нобелевскую премию, присуждается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». С 1999 года премия вручается в десяти номинациях, часть из которых совпадает с Нобелевскими, а остальные — учреждаются каждый год отдельно. Награды победители обычно получают из рук нобелевских лауреатов. В этом году в качестве «награды» были предложены куб, склеенный из бумаги, и копия банкноты в 10 трлн зимбабвийских долларов.

Напомним, ранее в одном из своих материалов «Областная газета» рассказывала о некоторых научных открытиях, которые не имеют практической пользы и за которые была вручена Шнобелевская премия. Среди них — установление фактов о том, что по мере старения у людей увеличиваются уши и что в мозгу некоторых людей существует область, вызывающая отвращение к запаху и вкусу сыра.