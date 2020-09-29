Для Универсиады в Екатеринбурге за 24 миллиона разработают проект ИКТ-инфраструктуры

Проектом должны быть предусмотрены порядка 40 сервисов, предназначенных, в частности, для фиксации и отображения результатов в реальном времени. Фото: Александр Зайцев.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило конкурс на разработку проекта информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры для Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Начальная стоимость контракта составляет 24,1 млн рублей.

Как следует из документации, опубликованной на портале госзакупок, подать заявку на участие в торгах можно до 20 октября. Подвести итоги конкурса обещают 28 октября.

Проектом ИКТ-инфраструктуры Универсиады должны быть предусмотрены порядка 40 сервисов, предназначенных, в частности, для бронирования и продажи билетов, фиксации и отображения результатов в реальном времени, организации доступа к Wi-Fi на объектах управления номерным фондом в Деревне Универсиады. Также для информационного обеспечения Студенческих игр будут созданы мобильное приложение и колл-центр.

Отмечается, что проект должен быть подготовлен к 14 декабря 2020 года.

Напомним, ранее в Екатеринбурге представили логотип Всемирных студенческих игр 2023 года.