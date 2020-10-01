Чем страшна связь 5G и почему её пока нет в России?

В аэропортах китайских городов уже можно встретить рекламу смартфонов 5G. Фото: Станислав Мищенко

Недавно оператор сотовой связи «Мотив» и компания Ericsson провели тестирование мобильной сети связи пятого поколения 5G в Екатеринбурге. Пилотной зоной для изучения качественных характеристик и оценки затрат на строительство сети сотовой связи нового поколения стал Харитоновский парк. Когда же может появиться такая связь в Екатеринбурге и в чём её плюсы и минусы?

Весной этого года в некоторых странах Европы вышки сотовой связи коммерческих сетей 5G подверглись нападению вандалов, базовые станции сжигали или рушили. Противники новейшего формата связи обвинили 5G… в распространении коронавируса. По их мнению, высокочастотное электромагнитное излучение снижает иммунитет людей, повышая риск заражения опасным вирусом, хотя учёными связь между вышками 5G и плохим иммунитетом подтверждена не была. А в это время на другой стороне континента Евразии, в китайском городе Шэньчжэнь, впервые в мире была создана система мобильной связи 5G с полным покрытием. В 13-миллионном городе с нуля построили свыше 46 тысяч базовых станций для сотовой связи пятого поколения.

Страхи обывателей и технологическая гонка в случае с внедрением 5G переплелись очень тесно. Специалисты говорят, что связь 5G даёт потребителям сотовых большую скорость для передачи данных, а операторам мобильной связи – возможность подключения гораздо большего количества устройств одновременно.

– Улучшится и качество картинки, – говорит младший научный сотрудник департамента радиоэлектроники и связи Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ) УрФУ Виктор Чечёткин. – Если сейчас на телефоне можно смотреть потоковое видео с Ютуба в качестве 1080 точек, то с приходом 5G будет доступно разрешение в четыре тысячи и даже в восемь тысяч пикселей.

Но есть у 5G и большой минус: дальность действия у вышек нового формата связи намного меньше, чем у базовых станций предыдущих поколений связи. Значит, строить их придётся больше, нужно правильно сформировать и алгоритм их совместной работы. Также смущает обывателей высокочастотный спектр электромагнитных волн, в котором идёт передача данных формата 5G. Считается, что высокочастотный спектр вредно влияет на здоровье человека. Но он необходим для достижения высокой скорости передачи данных, которая доходит до 20 гигабит в секунду – это в двадцать раз выше, чем у современных гаджетов.

– Электромагнитное поле таких частот никакого влияния на биологические системы не оказывает, – уверен академик РАН, главный научный сотрудник Института электрофизики УрО РАНМихаил Садовский. – Вокруг нас множество электромагнитных излучений от всевозможных источников. Например, от микроволновой печи излучение идёт интенсивнее, чем от телефона.

К тому же сигнал от источника излучения 5G имеет свойство быстро затухать, и это ещё один аргумент в пользу безопасности этого вида связи. В мире сети 5G активно создаются, лидеры в этом США и Китай. В России освоение связи 5G идёт пока в тестовом режиме.

– В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика России» к 2022 году в стране десять городов миллионников уже должны иметь устойчивое покрытие этим стандартом связи, – говорит заведующий кафедрой радиоэлектроники и телекоммуникации ИРИТ УрФУ Сергей Шабунин.

Похоже, к этому сроку уложиться не получится. В чём же проблема?

– У нас эта полоса частот уже давно занята силовыми ведомствами. Частотный спектр поделён, поэтому сейчас правительство занимается его конверсией, – поясняет Сергей Шабунин.

Об этой проблеме говорят и в сотовых компаниях.

– Основной барьер, затрудняющий развитие сетей 5G не только в Уральском регионе, но и в России в целом, – регуляторный. Строительство сети 5G возможно только после получения соответствующей лицензии и частотных разрешений, – сообщила пресс-секретарь телекоммуникационной группы «Мотив» Надежда Агапова.

Так что с 5G наши соотечественники пока сталкиваются только за границей. Например, в Китае, где этот формат связи доступен во всех крупных городах, но по весьма высокому тарифу – три-четыре тысячи рублей ежемесячно в переводе на российскую валюту.

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