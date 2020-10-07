Нобелевскую премию по химии получили разработчики метода редактирования генома

Награда досталась разработчикам метода редактирования генома CRISPR/Cas9 Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна. Фото: сайт Нобелевской премии.

Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии 2020 года в области химии. Награду получили разработчики метода редактирования генома CRISPR/Cas9 Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна.

Как сообщается на официальном сайте Нобелевской премии, лауреаты создали систему редактирования генома, называемую "ножницами ДНК для починки генов". В частности, система может быть использована при редактировании генов животных и людей для лечения шизофрении, диабета, лейкемии, а также для удаления ВИЧ из заражённых Т-лимфоцитов.

Эммануэль Шарпантье родилась в 1968 году во французском городе Жювизи-сюр-Орж. Сейчас она работает в Отделении Макса Планка по науке о патогенах. Дженнифер Дудна родилась в 1964 году в городе Вашингтон, США. Занимается научной деятельностью в Университете Калифорнии в Беркли.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по химии получили создатели литий-ионных батарей Джон Гуденоф, Стэнли Уиттингем и Акира Ёшино.

В нынешнем году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции традиционной церемонии вручения Нобелевских премий не будет, она пройдёт онлайн. Награды победителям вручат либо сотрудники посольств Швеции, либо лауреаты предыдущих лет.

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