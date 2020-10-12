Учёных УрФУ наградили знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

Учёных отметили за вклад в социально-экономическое развитие региона. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники Уральского федерального университета награждены знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Учёных отметили за вклад в социально-экономическое развитие региона.

Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Награды удостоены профессор кафедры автоматизированных электрических систем Пётр Бартоломей, главный научный сотрудник лаборатории комбинаторной алгебры Института естественных наук и математики Михаил Волков, заместитель проректора по науке УрФУ Алексей Иванов, первый заместитель проректора по науке Владимир Кружаев и заведующий кафедрой термообработки и физики металлов Артемий Попов.

Напомним, в конце прошлой недели глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о награждении знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» трёх вице-президентов Русской медной компании.