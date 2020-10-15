Впервые сразу пятеро учёных УрФУ награждены высокой наградой Свердловской области

Старейший из награждённых – Пётр Иванович Бартоломей – работает в УрФУ с 1959 года. Фото: Из личного архива Петра Бартоломея

Пятеро сотрудников Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина награждены знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Соответствующий указ губернатора региона Евгения Куйвашева публикуется в этом номере «ОГ».

Среди награждённых – профессор кафедры автоматизированных электрических систем Пётр Бартоломей, главный научный сотрудник лаборатории комбинаторной алгебры Института естественных наук и математики Михаил Волков, заместитель проректора по науке УрФУ Алексей Иванов, первый заместитель проректора по науке Владимир Кружаев, заведующий кафедрой термообработки и физики металлов Артемий Попов. Учёных отметили за вклад в социально-экономическое развитие региона.

– На моей памяти случилось впервые, чтобы столь большое количество представителей вуза было отмечено этой наградой Свердловской области, – говорит проректор по науке УрФУ Александр Германенко.

По его словам, так был оценён вклад учёных УрФУ в решение конкретных задач, стоящих перед предприятиями региона, успехи в подготовке специалистов и организации научной работы университета.

– Есть среди награждённых и представитель так называемой «чистой науки», – заметил Александр Германенко. – Это Михаил Владимирович Волков, известный в мире математик. Долгое время он был федеральным профессором, а на эту должность могут претендовать только те, кто обладает значительными научными достижениями.

Старейший из награждённых – профессор Пётр Иванович Бартоломей. Ему 82 года, стаж работы в вузе – 61 год. Вся жизнь Петра Бартоломея связана с вузовской кафедрой автоматизированных электрических систем, но многим он больше известен как участник экспедиции по поиску группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года и как исследователь этой трагедии.

– Я занимаюсь компьютерными технологиями в управлении режимами энергосистем, – сказал Пётр Бартоломей о своей научной деятельности.

Работы учёного востребованы в системе управления режимами электрических систем. Это весьма актуально при передаче электроэнергии на большие расстояния, ведь российская энергосистема – самая протяжённая в мире. Пётр Иванович до сих пор ведёт научную работу, занимается преподавательской деятельностью.

Алексей Иванов и Владимир Кружаев отмечены за организацию научной работы в УрФУ. За 10 лет ежегодный научный бюджет вуза увеличился в четыре раза и сейчас составляет около 2 миллиардов рублей. Значительная его часть – хоздоговорные деньги, предоставляемые предприятиями Уральского региона для проведения научных работ и конструкторских разработок в интересах таких отраслей, как металлургия, машиностроение, энергетика, атомная промышленность. За счёт научных грантов происходит также рост финансирования академической фундаментальной науки.

– УрФУ очень активен в этом направлении, – считает Алексей Иванов. – Мы находимся на пятом месте в Российском научном фонде по количеству и объёму выигранных грантов.

Также среди награждённых – профессор, доктор технических наук Артемий Александрович Попов. Его работы востребованы у металлургов области, он принимал участие в создании титановых сплавов, в разработке режимов их обработки. За 30 лет заведования кафедрой термообработки и физики металлов подготовил около 1,5 тысячи специалистов.

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