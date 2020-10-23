В Свердловской области подключили к интернету 528 социально значимых объектов

За 2020 год в рамках программы компания построила более 350 километров волоконно-оптических линий связи. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к интернету подключили 528 социально значимых объектов. В их числе - органы местного самоуправления, школы, учебные заведения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и посты, а также отделения Росгвардии и пункты полиции.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

«До конца 2021 года доступ в сеть появится еще в 693 организациях. Наша задача – провести интернет во все отдалённые территории, к каждому социальному объекту», – приводит слова Юрия Гущина департамент информполитики Свердловской области.

Он напомнил,что региональный проект «Информационная инфраструктура», как региональная составляющая национальной программы «Цифровая экономика РФ», стартовал в Свердловской области в 2019 году. В него вошли 1650 социально значимых объекта, расположенных в 563 населённых пунктах региона.

Отмечается также, что доступ к сети интернет и различным онлайн-сервисам приобрёл особое значение в период распространения новой коронавирусной инфекции. В 2020 году доступ к сети интернет получили 295 свердловских школ и других общеобразовательных учреждений.

По словам директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Ивана Пичугина, ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на сроки выполнения работ, все объекты были сданы с опережением графика. Всего за 2020 год в рамках программы компания построила более 350 километров волоконно-оптических линий связи.

Самая длинная оптическая трасса в 2020 году была построена до деревни Верх-Тиса в Ачитском городском округе, ее протяженность составляет 16,5 километра. На связи теперь местная администрация (Верхтисинское территориальное управление) и фельдшерско-акушерский пункт. Также среди рекордсменов старинное уральское село Курки Артинского городского округа, основанное в 1675 году. Чтобы подключить к интернету Куркинскую общеобразовательную школу потребовалось построить 14,5 километра оптических линий связи.