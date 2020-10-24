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24 октября 2020, 13:59

Учёные из Екатеринбурга стали лауреатами премии Правительства

Валерий Черешнев

В числе награждённых - академик РАН, главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий Правительства 2020 года в области науки и техники. В числе награждённых значатся учёные из Екатеринбурга.

Это главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Евгений Гусев и академик РАН, главный научный сотрудник того же учреждения Валерий Черешнев. В составе группы других учёных они получили премию за «разработку и реализацию инновационных технологий в диагностике и комплексном лечении хирургических иммуноассоциированных заболеваний», говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Всего наградой отмечены 133 человека. Каждый авторский коллектив получит по 2 млн рублей.

Отдельным документом утверждены премии Правительства в области науки и техники для молодых учёных. Их получат 25 человек не старше 35 лет.

Напомним, в прошлом году лауреатами премии Правительства в области науки и техники стали шестеро свердловчан.

Ранее в "Областной газете" вышло интервью с Валерием Черешневым. В нём академик рассказал о том, что происходит с влюблённым человеком с точки зрения биохимии и физиологии.

Областная газета Свердловской области

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