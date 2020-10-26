Двое уральских учёных удостоены премии Правительства России

Академик Валерий Черешнев внёс значительный вклад в российскую иммунологию. Фото: Алексей Кунилов

Лауреатами премии за 2020 год в области науки и техники стали научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН академик Валерий Черешнев и главный научный сотрудник этого же института профессор Евгений Гусев.

Екатеринбуржцев отметили за разработку и реализацию инновационных технологий в диагностике и комплексном лечении хирургических иммуноассоциированных заболеваний. Размер премии составляет два миллиона рублей, которые лауреаты поделят между собой.

Евгений Гусев возглавляет лабораторию иммунологии воспаления и вместе с Валерием Черешневым занимается изучением роли иммунной системы в регуляции физиологических функций в нормальных условиях и при патологических состояниях, в том числе при системном воспалении организма. Премию им присудили за участие в разработке и внедрении инновационных технологий с использованием медпрепарата «Габриглобин-IgG» (используется в комплексной терапии тяжёлых ожогов, гнойно-воспалительных заболеваний и послеоперационных осложнений). Этот препарат на основе плазмы крови представляет собой человеческий иммуноглобулин и применяется при тяжёлых формах бактериальных и вирусных инфекций, в том числе против сепсиса.

Кроме того, уральские учёные внесли большой вклад в разработку методов иммунокоррекции, изучение иммунного ответа организма на заражение COVID-19 и поиск эффективных методов лечения новой коронавирусной инфекции. В частности, Валерий Черешнев предлагает лечить её вирусом Сендай, который присутствует в крови летучих мышей, и по этой причине они не болеют COVID-19.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».