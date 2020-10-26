Темы дня

Общество / Наука и технологии
26 октября 2020, 21:08

Двое уральских учёных удостоены премии Правительства России

Валерий Черешнев

Академик Валерий Черешнев внёс значительный вклад в российскую иммунологию. Фото: Алексей Кунилов

Лауреатами премии за 2020 год в области науки и техники стали научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН академик Валерий Черешнев и главный научный сотрудник этого же института профессор Евгений Гусев.

Екатеринбуржцев отметили за разработку и реализацию инновационных технологий в диагностике и комплексном лечении хирургических иммуноассоциированных заболеваний. Размер премии составляет два миллиона рублей, которые лауреаты поделят между собой.

Евгений Гусев возглавляет лабораторию иммунологии воспаления и вместе с Валерием Черешневым занимается изучением роли иммунной системы в регуляции физиологических функций в нормальных условиях и при патологических состояниях, в том числе при системном воспалении организма. Премию им присудили за участие в разработке и внедрении инновационных технологий с использованием медпрепарата «Габриглобин-IgG» (используется в комплексной терапии тяжёлых ожогов, гнойно-воспалительных заболеваний и послеоперационных осложнений). Этот препарат на основе плазмы крови представляет собой человеческий иммуноглобулин и применяется при тяжёлых формах бактериальных и вирусных инфекций, в том числе против сепсиса.

Кроме того, уральские учёные внесли большой вклад в разработку методов иммунокоррекции, изучение иммунного ответа организма на заражение COVID-19 и поиск эффективных методов лечения новой коронавирусной инфекции. В частности, Валерий Черешнев предлагает лечить её вирусом Сендай, который присутствует в крови летучих мышей, и по этой причине они не болеют COVID-19.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №201 от 27.10.2020
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.10.2020, 20:41 / Общество
В Свердловской области запускают работу дополнительных телефонов горячей линии по коронавирусу
26.10.2020, 19:43 / Общество
В Серовсккой городской больнице установили самую мощную в регионе кислородную станцию
26.10.2020, 17:44 / Общество
В Свердловской области рекомендовали продлить школьные каникулы и перевести вузы на дистант
26.10.2020, 17:22 / Общество
Парк «Уральских авиалиний» пополнился юбилейным Airbus А321
26.10.2020, 17:18 / Общество
Евгений Куйвашев ограничил посещение спортивных мероприятий и продлил самоизоляцию