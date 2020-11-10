В Екатеринбурге проходит «Юридическая неделя на Урале»

В 2020 году юридическое и гражданское сообщество активно обсуждало поправки в Конституцию РФ Фото: Галина Соловьёва

На этой неделе в Екатеринбурге проходит XII Всероссийский форум «Юридическая неделя на Урале». Его участники – представители органов государственной власти и МСУ, сотрудники правоохранительных органов и судьи, учёные и практики-юристы, представляющие все российские регионы.

Основной темой «Юридической недели на Урале» стали гарантии трудовых прав в условиях пандемии. В мероприятии примут участие около тысячи человек. Всего на форуме запланировано проведение более 20 заседаний.

В связи с ситуацией, вызванной пандемией, часть заседаний проходит дистанционно.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, обращаясь участникам форума, отметила, что профессия юриста в настоящее время приобретает всё большую значимость в связи с возрастанием требований к правовому регулированию всех сфер жизни общества.

– В нашем регионе, где развитая юридическая школа, очень развитые юридическое сообщество и гражданское общество, именно юристы принимают активное участие в законодательном процессе, в разрешении многих общественно-политических проблем и вопросов. Во многом именно от вас зависит, насколько полно в законах и иных правовых актах будут отражены потребности общества и обеспечена стабильность системы действующего законодательства, – сказала председатель Заксобрания.

Людмила Бабушкина отметила, что проведение форума в текущем году имеет особое значение. Законодатели принимали множество решений, которые позволили в период противодействия пандемии снизить налоговую нагрузку на предприятия, малый бизнес, самозанятое население. Это позволило удержать экономику нашего региона в стабильном положении. Объём произведённой продукции в регионе сейчас имеет положительную динамику.

Обращаясь к событиям этого года, спикер ЗССО также отметила особую роль правоведов:

– В 2020 году юридическое и гражданское сообщество очень активно обсуждало поправки в Конституцию Российской Федерации. Сегодня мы готовы вносить изменения в наше региональное законодательство по мере принятия федеральных конституционных законов. Без юридического сообщества, без мнения юристов это будет сделать невозможно, – сказала она.