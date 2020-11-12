Свердловские слесари победили на чемпионате «Навыки мудрых»

Общий профессиональный стаж Григория Киселёва составляет 27 лет Фото: Пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

Две золотых и четыре бронзовых медали завоевали свердловские специалисты старше 50 лет на II Национальном чемпионате «Навыки мудрых» в рамках соревнований сквозных рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech». Итоги чемпионата подвели в конце октября, из-за пандемии коронавируса конкурс прошёл в дистанционно-очном формате.

Пианино за три часа

Золотую медаль в номинации «Электроника» получил 60-летний Евгений Бурков, который работает слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) в Научно-производственном объединении «Центротех» в Новоуральске. Промышленной электроникой Евгений Леонидович занимается большую часть своей жизни – 39 лет, но интерес к работе не потерял. К чемпионату мужчина готовился целый месяц.

– При подготовке я приобрёл новые профессиональные навыки, которые сейчас оказались полезны на работы, – говорит Евгений Буров. – Например, овладел программой симулятора электрический схем. Теперь прежде чем изготавливать изделие в железе, я разрабатываю его в электронном формате и уже потом выбираю оптимальное решение по его устройству.

На соревновании участнику нужно было решить две задачи. Первая – создать за три часа в компьютерной программе электронную схему пианино из семи клавиш, которая может издавать сигналы, соответствующие звукам музыкального инструмента. Второе задание заключалось в сборке пианино из железных деталей. Организаторы конкурса прислали запломбированный комплект материалов, который необходимо было распечатать на камеру. После сборки Евгений Леонидович настроил инструмент, измерил его параметры и отправил отчёт вместе с готовым пианино конкурсному жюри.

– В таком чемпионате участвовал впервые, – признаётся Евгений Буров. – Было волнительно и интересно работать на современной технике, решать необычные задачи. Но из-за онлайн-формата мероприятия всё же не хватило общения с другими участниками для обмена впечатлениями. Было бы интересно получить от экспертов обратную связь и разбор ошибок. Тогда этот чемпионат был бы с образовательным контентом.

Кстати Свердловские специалисты взяли призовые места в пяти номинациях чемпионата «Навыки мудрых» из девяти возможных. Бронзовые медали получили три сотрудника Госкорпорации «Росатом» в номинациях «Инженерный дизайн CAD», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж» и специалист компании ЕВРАЗ в номинации «Охрана труда, Аддитивное производство».

Задание по силам

Второе золото в номинации «Электромонтаж» завоевал слесарь КИПиА 50-летний Григорий Киселёв. Мужчина работает электромонтёром по ремонту и обслуживанию оборудования в компании ЕВРАЗ НТМК уже 22 года.

Конкурсным заданием для Григория Владимировича стал монтаж кабель-несущих систем электрической установки. От участника требовалось собрать шкаф с аппаратурой управления, полностью обвязать его проводами, подключить к источнику питания, запрограммировать реле (устройство для замыкания и размыкания участков электрических цепей) и запустить установку.

– Для меня это было не самое сложное задание, так как многое из этого приходится делать каждый день на работе, – рассказывает Григорий Киселёв. – Трудным оказалось программирование, потому что с этим я практически не сталкиваюсь. Но зато удалось расширить свои знания и навыки в этой области.

В целом наш собеседник подошёл к участию в чемпионате серьёзно: тренировался с экспертами в центре подготовки персонала ЕВРАЗа и набивал руку на выполнении прошлогодних конкурсных заданий по электромонтажу.

– Понравился сам соревновательный процесс, интересно было поработать в режиме цейтнота, – говорит Григорий Киселёв. – Оказывается, я могу справиться с эмоциями и сделать всё правильно. Думаю, помог мой опыт работы в цехе, когда часто приходится быстро реагировать и оперативно устранять неполадки в оборудовании.

СПРАВКА «ОГ» Впервые соревнование «Навыки мудрых» для действующих сотрудников возраста 50+ в рамках соревнований «WorldSkills Hi-Tech» прошло в 2019 году. Тогда в чемпионате победили три представителя Госкорпорации «Ростех», они получили одну серебряную и две бронзовые медали.

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