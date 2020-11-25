Уральские учёные разрабатывают препараты от последствий COVID-19

Уральские учёные разрабатывают препараты от осложнений после коронавируса совместно с сотрудниками Волгоградского медицинского университета Фото: Галина Соловьёва

Учёные института органического синтеза уральского отделения РАН участвуют в создании препаратов от осложнений после коронавируса. Совместно с сотрудниками Волгоградского медицинского университета они разрабатывают вещества, направленные на борьбу с тромбообразованием. Такие препараты будут особенно необходимы тем пациентам, кто тяжело перенесли COVID-19 и были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких во время лечения: именно у таких людей чаще всего развиваются осложнения после коронавируса.

– Последствий после перенесения коронавируса много, но самым распространённым и опасным является микротромбообразование в сосудах, которое часто связано с поражением лёгких при COVID-19, – рассказал «Облгазете» научный руководитель института органического синтеза УрО РАН Олег Чупахин, который вошёл в группу разработчиков препаратов от последствий коронавируса. – Коронавирусное заболевание инициирует процесс сгущения крови.

Уральские учёные ещё десять лет назад в содружестве с Всероссийским гематологическим центром синтезировали ряд веществ – семейство антикоагулянтов, предназначенных для борьбы с тромбообразованием. Именно на основе этих разработок будут созданы новые лекарства от осложнений после коронавируса. Сейчас исследования находятся на начальной стадии, учёные подбирают «кандидатов» из нового семейства антикоагулянтов.

В ТЕМУ Ранее учёные УрО РАН уже создали серию этиотропных лекарств (то есть действующие на причину болезни), среди которых находится и триазавирин. Сегодня его активно используют в лечении коронавирусной инфекции на начальной стадии.

– COVID-19 может поразить клетки, которые находятся в разных тканях и органах человека, включая поджелудочную железу, кишечник и даже головной мозг, – считает ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – Плюс само заболевание в организме запускает системную воспалительную реакцию, которая может сопровождаться аутоиммунными заболеваниями, когда организм начинает атаковать сам себя. Сейчас накапливается всё больше данных по теме последствий от коронавируса, и становится очевидным, что нужно говорить о постковидном синдроме, который, скорее всего, затронет значительную часть переболевших COVID-19, Это потребует динамического наблюдения за людьми, которые тяжело перенесли коронавирус и проходили лечение в стационаре.

Побочные эффекты, вызванные воздействием препаратов, которыми лечат пациентов с COVID-19, по мнению Александра Соловьёва, менее значимы. Но при длительных курсах у тяжелобольных пациентов и этот аспект здоровья потребует последующего мониторинга