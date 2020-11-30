Владимир Путин выразил соболезнования родным Владимира Фортова

Владимир Путин назвал Владимира Фортова личностью уникального масштаба и учёным, имеющим всемирную известность. Фото: Сергей Новиков.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-президента Российской академии наук, лауреата Демидовской премии Владимира Фортова. Академик скончался 29 ноября в возрасте 74 лет.

Владимир Путин назвал Владимира Фортова личностью уникального масштаба и учёным, имеющим всемирную известность.

"Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Кончина Владимира Евгеньевича Фортова – огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, для нашей страны, служению которой он посвятил свою жизнь", - говорится в соболезнованиях Президента РФ на сайте Кремля.

По словам главы государства, Владимир Фортов добился высочайшего профессионального признания и уважения своей насыщенной общественной, исследовательской и организаторской деятельностью, а также воспитав множество талантливых учеников.

"Добрая память о Владимире Евгеньевиче Фортове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег", - подытожил российский лидер.

Владимир Фортов родился 23 января 1946 года в Ногинске Московской области. В 1987 году был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1991 году - действительным членом РАН. Возглавлял Российскую академию наук с 2013 по 2017 год.

Владимир Фортов был участником ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС и Саяно-Шушенской ГЭС. Участвовал в испытательном походе на атомном подводном крейсере.

Автор более 30 монографий и более 900 оригинальных и обзорных научных статей. Член ряда зарубежных академий и научных обществ. Почётный член 11 университетов - пяти российских и шести зарубежных.