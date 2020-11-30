Виктор Садовничий. Фото: Сергей Новиков

Вчера объявили имена лауреатов Демидовской премии 2020 года. Одну из самых почётных среди научных неправительственных премий присудили четырём выдающимся россиянам, которые внесли серьёзный вклад в развитие фундаментальных наук и инновационных технологий.

В номинации «Математика» Демидовскую премию – 2020 присудили ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, академику Виктору Садовничему. Он, в частности, разработал математическое обеспечение тренажёров, на которых проходят предполётную подготовку российские и зарубежные космонавты.

В номинации «Металлургия» премию получил советник Российской академии наук (РАН), доктор технических наук, главный научный сотрудник Института металлургии Уральского отделения РАН академик Леопольд Леонтьев. Он автор более 120 изобретений, под его руководством была разработана технология получения высокодисперсных металлических порошков, которая сегодня применяется в металлургии в ста странах.

За вклад в общественные науки премией награждён ректор Московского государственного института международных отношений, академик Анатолий Торкунов. Он один из самых известных российских учёных-востоковедов, автор фундаментальных трудов по истории Кореи, истории внешней политики России.

В номинации «Новые технологии» премию получил председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании, президент Группы Синара, председатель Наблюдательного совета Уральского федерального университета, доктор экономических наук Дмитрий Пумпянский. Он создал новую для России высокотехнологичную отрасль производства современного подвижного состава для железнодорожного и городского транспорта.

По словам исполнительного директора Научного Демидовского фонда, вице-президента РАН, председателя Уральского отделения РАН Валерия Чарушина, в этом году уральское сообщество может гордится тем, что два наших земляка стали лауреатами такой почётной премии.

– Демидовская премия присуждается в 28-й раз, и суммарно за эти годы было награждено 96 лауреатов, но только десять из них представляют Урал, – отметил Валерий Чарушин. – Леопольд Леонтьев и Дмитрий Пумпянский – два заслуженных металлурга Российской Федерации. Это особо приятно отметить, потому что в этом году исполняется 300 лет с момента строительства металлургического завода в Нижнем Тагиле, который стал центральным в империи Демидовых.

Леопольд Леонтьев. Фото: Сергей Новиков

Анатолий Торкунов. Фото: Пресс-служба МГИМО

Дмитрий Пумпянский. Фото: Пресс-служба Группы Синара

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