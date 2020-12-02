Для Универсиады в Екатеринбурге начали готовить проект цифровой инфраструктуры

IT-специалисты начали работу над проектом цифровой инфраструктуры для Универсиады-2023. Фото: Павел Ворожцов.

IT-специалисты начали работу над проектом цифровой инфраструктуры для Универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Разработкой информационно-телекоммуникационных систем займётся ПАО «Ростелеком», у которого есть опыт аналогичной работы при организации Студенческих игр в Красноярске. Именно эта компания стала победителем аукциона, проведённого Минцифры этой осенью, запросив за услугу 23,3 млн рублей.

Как сообщала ранее «Областная газета», проектом ИКТ-инфраструктуры должны быть предусмотрены около 40 сервисов, предназначенных, в частности, для бронирования и продажи билетов, фиксации и отображения результатов соревнований в реальном времени, организации доступа к Wi-Fi на объектах Деревни Универсиады, обеспечения безопасности на стадионах и транспортных объектах. Для информационного обеспечения Студенческих игр будут созданы мобильное приложение и кол-центр.