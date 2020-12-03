Уральский НОЦ получит грант Правительства РФ

Уральский НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" вошёл в число победителей конкурса Минобрнауки РФ. Фото: Павел Ворожцов.

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы" вошёл в число победителей конкурса Минобрнауки РФ. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, все победители получат федеральный статус и гранты Правительства.

Уральский НОЦ создан для объединения потенциалов Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Инициатором его создания выступил Уральский федеральный университет, который выполняет функции проектного офиса научно-образовательного центра.

"Мы уже достаточно плодотворно работаем по созданию НОЦ. Важно, что и наши промышленные предприятия — и крупные, и малые — уже довольно давно работают в кооперации. Это касается и космической тематики, и железнодорожного машиностроения, и машиностроения в целом, и обработки цветных металлов, а также производства высокотехнологичных изделий из них, и так далее", - передаёт слова губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев департамент информполитики региона.

В свою очередь ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что победа в конкурсе и федеральный грант позволит активнее достигать поставленных целей. По его словам, работа Уральского НОЦа способствует увеличению объёма прикладных исследований, создаёт условия для разработки конкурентоспособных технологий и отработки механизмов их быстрого внедрения.

Согласно информации на сайте кабмина, в рамках второго конкурса были отобраны пять НОЦ: "Передовые производственные технологии и материалы", "Инженерия будущего" (Самарская область, Пензенская область, Республика Мордовия, Ульяновская область, Тамбовская область), "Тула ТЕХ" (Тульская область), Евразийский НОЦ (Республика Башкортостан) и "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" (Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Мурманская область).

В первом конкурсе Минобрнауки РФ победили НОЦы, расположенные в Пермском крае, Тюменской, Нижегородской, Кемеровской и Белгородской областях. Сумма грантов научно-образовательным центрам превысила 700 млн рублей.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие годы создать в стране 15 НОЦ мирового уровня. На базе таких центров планируется выстраивать современную модель исследований и разработок, а также готовить квалифицированных специалистов для решения масштабных научно-технологических задач.