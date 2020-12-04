Владимир Путин заявил о необходимости цифровой трансформации всей России до 2030 года

По словам Владимира Путина, цифровизация затронет всех жителей России и все уровни власти. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и председатель правления Сбера Герман Греф принимают участие в конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020). В ходе дискуссии российский лидер заявил, что в ближайшие 10 лет цифровая трансформация коснётся всей страны.

По словам Владимира Путина, цифровизация затронет всех жителей России и все уровни власти.

"В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных", - сказал президент на конференции.

Глава государства подчеркнул, что в разные исторические периоды Россия всегда успешно решала задачи технологического и пространственного развития, однако планы по повсеместному внедрению искусственного интеллекта и цифровой трансформации не имеют аналогов.

Владимир Путин поручил Правительству РФ подготовить стратегии по цифровизации для десяти ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Также кабмину предстоит в кратчайшие сроки внести законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта.

"В ближайшее время правительству необходимо утвердить стратегии цифровой трансформации десяти ключевых отраслей отечественной экономики и социальной сферы, практические меры по внедрению в их работу алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы они стали надёжными помощниками врачей, преображали наши города, широко применялись в коммунальном хозяйстве, на транспорте, в промышленности", - уточнил глава государства.

Ко всему прочему Владимир Путин предложил включить курсы по изучению искусственного интеллекта в программы профессионального образования, в том числе для будущих чиновников. По его мнению, это положительно скажется на профессионализме чиновников и поможет им раскрыть личные качества.

"Искусственный интеллект – это, безусловно, основа очередного рывка вперёд всего человечества в своём развитии. Это так называемые сквозные технологии, которые пропитывают и будут пропитывать все сферы нашей жизни", - заявил Владимир Путин.