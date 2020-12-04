Президент РФ обсудит с губернаторами перспективы развития искусственного интеллекта. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020) заявил, что планирует обсудить с главами субъектов РФ перспективы развития искусственного интеллекта (ИИ). Он подчеркнул, что цифровая трансформация страны должна проходить в тесном взаимодействии с региональными властями.

"Программу цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта надо принимать обязательно на региональном уровне, чтобы в полной мере использовать возможности прорывных технологий для мощного пространственного развития нашей страны. Думаю, что мы с губернаторами обязательно отдельно соберемся и по всем этим вопросам поговорим", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что значение и роль искусственного интеллекта в госуправлении будет постоянно расти. Владимир Путин выразил надежду, что ИИ не встанет во главу государства, однако подчеркнул, что он может быть учителем, инструктором или помощником президента.

"Машина должна выбирать рациональный путь решения, а рациональный для главы государства не всегда является абсолютно правильным. На мой взгляд, во всяком случае", - прокомментировал свою точку зрения российский лидер.

Добавим, что в рамках конференции AI Journey 2020 Владимир Путин заявил, что в ближайшие 10 лет цифровая трансформация коснётся всей страны. Также он поручил Правительству РФ подготовить стратегии по цифровизации для десяти ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

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