МегаФон поможет забывчивым свердловчанам

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Согласно статистике оператора, 40% абонентов регулярно забывают пополнить баланс. Для того чтобы клиенты оставались на связи и могли продолжить общение, МегаФон открыл возможность звонить внутри сети даже при минусе на счёте. Теперь такая функция есть во всех тарифах линейки #БезПереплат.

Как говорят в компании, это нововведение будет особенно актуально для забывчивых свердловчан. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы всегда смогут оставаться на связи.

На тарифах #БезПереплат также доступно общение в мессенджерах при отрицательном счёте. Те, кто хочет написать, позвонить или запустить видео, например, в WhatsApp или Viber, могут это сделать при любом статусе счёта.

В компании отмечают, что более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тариф.

Безлимит внутри сети начнёт действовать для всех новых абонентов линейки автоматически.

Тарифы #БезПереплат позволяют безлимитно и бесплатно общаться в WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, TamTam, Snapchat и Telegram. Абонентам также доступна бесплатная опция «Копилка» - возможность сохранять неиспользованные за месяц минуты и гигабайты и использовать их в любое время. Её активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тысяч терабайт интернета.