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Общество / Наука и технологии
24 декабря 2020, 09:00

Екатеринбургские новосёлы получат высокоскоростную мобильную связь и интернет

Новостройки Екатеринбурга

Новостройки Екатеринбурга

МТСзавершает строительство и модернизацию сетей связи стандартов 2G, 3G и 4G сразу в 20 екатеринбургских кварталах, в которых были сданы, а также планируются к сдаче новые жилые комплексы.

Развитие инфраструктуры связи проводится в жилых комплексах «Облака», «Гольфстрим», «Космонавтов, 11», «Новая Ботаника», «Симфония», «Суходольский квартал», «Рио», «Макаровский», «Мельница», «Ольховский парк», «Балтийский», «Изумрудный бор», «Дельтаплан», «Кольцовский дворик», а также в микрорайонах Академический, Заречный, Солнечный, в районе фабрики «Конфи» и в квадрате улиц Розы Люксембург-Карла Маркса-Горького-Малышева.

«Несмотря на то, что в Екатеринбурге давно не осталось территорий не охваченных мобильной связью МТС, увеличение числа абонентов, одновременно находящихся на одной территории, требует от связистов глубокой модернизации существующей или строительства новой инфраструктуры: увеличение числа антенн, добавление диапазона частот, расширение каналов связи. Это необходимо для поддержания высокой скорости мобильного интернета. И если раньше новосёлам приходилось дожидаться настройки мобильной связи, также как открытия магазинов, прокладки автобусных маршрутов или строительства детсадов, то теперь въезжая в новые жилые комплексы, абоненты МТС сразу могут пользоваться качественными цифровыми сервисами», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Областная газета Свердловской области
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