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Общество / Наука и технологии
24 декабря 2020, 17:37

Владимир Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий

Владимир Путин

Президент России обратил внимание на деятельность людей, которые выполняют свой долг на благо страны, добывают новые знания и передают их молодому поколению. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова. В частности, глава государства предложил объявить следующий год Годом науки и технологий.

"Хотел бы предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что данная тема уже обсуждалась ранее с представителями высшей школы. По словам Владимира Путина, пандемия коронавируса наглядно показала всему миру значимость сфер, определяющих безопасность и качество жизни людей. К таким сферам относятся экология, здравоохранение, образование, наука и технологии.

Президент России обратил внимание на деятельность людей, которые выполняют свой долг на благо страны, добывают новые знания и передают их молодому поколению.

"Такой вклад в развитие страны, конечно же, заслуживает особого общественного и государственного признания", - отметил Владимир Путин.

Напомним, 23 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2021 год на Среднем Урале Годом медицинского работника.

Областная газета Свердловской области

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