"Мы местная компания": что помогает единственному региональному сотовому оператору на Среднем Урале оставаться "на связи"?

Что помогает единственному региональному сотовому оператору на Среднем Урале оставаться "на связи"? Фото: Павел Ворожцов

Пандемия коронавируса стала определённым вызовом не только для интернет-провайдеров, но и для операторов сотовой связи. В связи с переходом на удалённую работу и учёбу, вырос спрос на мобильный Интернет и, соответственно, – нагрузка на сети. В Свердловской области часть «пандемических» проектов была реализована с участием местной телекоммуникационной компании «Мотив», которая, по заверению её представителей, занимает половину регионального рынка. В интервью «Облгазете» гендиректор «Мотива» Алексей АРТЕМАСОВ рассказал, почему региональные власти обращаются за поддержкой именно к ним и что сегодня волнует телекоммуникационные компании.

Алексей Артемасов является гендиректором компании с августа 2016 года. Он – уроженец Свердловска, выпускник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Фото: Пресс-служба «Мотива»

Отголоски пандемии

– Алексей Геннадьевич, как «Мотив» переживает времена коронавируса?

– Пандемия – это определённый вызов, время высокой нагрузки на все сферы жизни, в том числе на бизнес. Уже в марте мы фиксировали повышенный спрос на услуги мобильной связи среди наших клиентов. Если ранее трафик прирастал на 45–50 процентов в год, то в этом году мы уже к июню вышли на такие показатели. Это связано с переходом школьников и студентов на дистанционное обучение, а также сотрудников многих компаний на удалённую работу. Для немалого количества жителей Свердловской области мобильная связь – это единственная возможность выполнять свои ежедневные рабочие либо учебные обязанности, находясь на «удалёнке».

– Сети нагрузку выдержали?

– Да, сети успешно выдерживают дополнительную нагрузку, но мы на этом не останавливаемся. Так, компания увеличила инвестиции, направленные на развитие инфраструктуры и улучшение сети как в мегаполисе, так и на всей лицензионной территории.

Справка "ОГ" Оператор связи «Мотив» работает в четырёх регионах УрФО: в Свердловской и Курганской областях, ЯНАО и ХМАО. По данным на 2011 год, абонентами «Мотива» являлись более 2,1 млн человек (более свежие данные о количестве абонентов в компании не предоставили, ссылаясь на коммерческую тайну). Согласно данным Единого госреестра юридических лиц, у компании «Екатеринбург-2000» 4 учредителя: «Милтон инвест лимитид» (Индия), размер доли – 32 процента,

«Коллинз интернэшнл лимитид» (Индия), размер доли – 32 процента,

«Гленфилд менеджмент лимитид лайабилити партнершип», размер доли – 32 процента,

Кочетков Виталий Васильевич, размер доли – 4 процента. КСТАТИ. Сегодня в России насчитывается не более десятка региональных операторов сотовой связи. Помимо Свердловской области, такие компании работают в Крыму («Миранда-Медиа»), Чечне («Вайнах телеком» и «Электросвязь Чеченской Республики»), Татарстане («Таттелеком») и Костромской области («Костромская ГТС»).

– Наверняка из-за возросшей нагрузки стоимость тарифов для обычных абонентов пришлось поднимать?

– Просто мы изменили подход к формированию ценовых предложений. Был выпущен тариф-конструктор, на котором абоненты самостоятельно настраивают необходимый набор сервисов в том составе и объёме, который им необходим. На таких условиях наши абоненты, наоборот, платят меньше, потому что каждый сам формирует пакет услуг для себя, под свои потребности, оптимизирует свои расходы.

– Кстати, о конкуренции. В регионе достаточно активно работают «Ростелеком», «МегаФон», МТС и другие крупные федеральные операторы связи, но вы отмечаете, что занимаете половину рынка региона…

– Мы уверенно себя чувствуем на своей лицензионной территории и являемся лидером по количеству абонентов в Свердловской области. Да, конкуренция есть, отрицать это невозможно. Конкуренция в телекоме одна из самых высоких, если сравнивать её с другими отраслями экономики. Доля рынка 50 процентов – это средний показатель по всему региону. В некоторых населённых пунктах доля наших абонентов составляет 80 и даже 100 процентов. Во-первых, мы работаем только в регионах Урала, и поэтому вкладываем все ресурсы в развитие только этой территории. Во-вторых, мы идём в область, в небольшие населённые пункты от 100 жителей.

Ресурсы – под рукой

– Государство как-то частично спонсирует работы по установке мачт сотовой связи в небольших сёлах и деревнях? Ведь это направление представлено в профильном нацпроекте.

– Нет, государство не оказывает нам финансовой поддержки в вопросах развития сети. Мы строим инфраструктуру за свой счёт.

– Вы достаточно активно сотрудничаете с правительством области. В СМИ и соцсетях даже можно найти немало едких комментариев, что у руководства компании с областной властью какая-то «особая связь»…

– Это связано с тем, что мы местная компания, все ресурсы и лица, принимающие решения, находятся здесь под рукой. Мы можем оперативно, в кратчайшие сроки, без лишних внутренних согласований реализовать почти любой срочный телекоммуникационный проект. А в период коронавирусной инфекции очень многие проекты действительно срочные. Кроме этого, как я уже говорил, наша зона покрытия доминирует: в области много территорий, где есть только связь «Мотив».

– Некоторое время назад активно обсуждался проект по предоставлению мобильных телефонов врачам и пациентам, которые лечатся от коронавируса на дому. Какова судьба так называемых пандемийных проектов сейчас? И что ещё было реализовано совместно с региональным правительством?

– Мы участвовали в обеспечении доступа в Интернет удалённых, не имеющих выхода в Сеть школ Свердловской области, а также учащихся этих школ. К переходу на дистанционное обучение многие школы и жители области оказались не готовы: не во всех семьях имелись смартфоны, планшеты, компьютеры и деньги, чтобы оплачивать услуги связи; как выяснилось, не во всех школах было оборудование и выход в Интернет. Мы подключили 184 школы и порядка 11 тысяч учащихся.

В разгар пандемии коронавируса региональное министерство здравоохранения обратилось к нам с задачей поставить, настроить и обеспечить связью партию мобильных телефонов для дистанционных консультаций с пациентами. Мы это оперативно реализовали. На сегодняшний день проект завершился и продолжения не имеет.

Ещё один совместный проект с министерством здравоохранения области – организация рабочих мест в нашем контакт-центре для дистанционного консультирования пациентов, заражённых COVID-19. Мы создали условия для работы волонтёров – студентов медицинских вузов и колледжей Екатеринбурга, которые совершают порядка тысячи звонков ежедневно, тем самым снимают часть нагрузки с поликлиник города.

Технология будущего

Прогноз. когда 5G станет общедоступной В настоящий момент ведущей мобильной технологией остаётся 4G. В конце 2019 года ею пользовалось 40 процентов абонентов мобильной связи в России. Прогнозируется, что к 2025 году количество абонентов с 4G в стране вырастет до 70 процентов, при этом 5G будут пользоваться 20 процентов абонентов. Об этом говорится в аналитическом отчёте Ассоциации GSM, которая объединяет около 800 операторов в мире. По данным представителей ассоциации, Россия запустит 5G в 2021 году. В настоящий момент в России развёрнуто более 25 000 базовых станций Ericsson, готовых к работе по этой технологии. При этом федеральные власти намерены создать отечественное оборудование для сетей 5G. Предполагается, что этим займётся госкорпорация Ростех. В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» в течение трёх лет (с 2021 по 2024 годы) на разработку системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT – 2020 и обеспечение её серийного выпуска направят 21,4 млрд рублей. Часть средств вложит сама госкорпорация. Отметим, несмотря на то, что в России остаётся проблема с использованием частот под 5G, компании имеют возможность тестировать эту технологию. До 2021 года частоты в диапазоне 24,65–27,5 ГГц были предоставлены компаниям «МегаФон» и «Ростелеком». В свою очередь, компания МТС стала первым оператором, который получил лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25–24,65 ГГц. Документ действует до лета 2025 года и разрешает использовать 5G в 83 субъектах России. «Первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия», – сообщается на официальном сайте компании.

– Сейчас активно обсуждается технология 5G – с чем связан такой интерес к ней?

– Ежегодно мобильный трафик в России увеличивается примерно в полтора-два раза – из-за стремительного роста потребления мобильного Интернета и одновременного подключения к сети большого количества устройств. Новый стандарт позволит решить проблему роста.

Для создания сетей 5G наиболее подходящие частоты в диапазоне 3,3–3,8 ГГц. На них строятся сети по всему миру, и выпускаемые 5G-совместимые абонентские устройства будут ориентированы в первую очередь именно на этот диапазон. К сожалению, в России данные частоты пока недоступны для построения таких сетей.

Для построения сетей 5G также доступны частоты в диапазоне 24–27 ГГц. Эти высокие частоты позволяют организовать большую ёмкость сети и высокую скорость, но накладывают ограничение на дальность. Связь обеспечивается на незначительном расстоянии – до 150 метров. В сентябре мы тестировали сеть 5G на этих частотах (см. схему). Базовая станция находилась на здании нашего офиса, а пилотная зона сети 5G была развёрнута в Харитоновском парке. Скорость при тестировании пилотной зоны достигала 2,07 Гбит/сек. Построение сетей 5G на данных частотах целесообразно в местах массового скопления и высокого потребления мобильного Интернета. Сплошное покрытие города экономически затруднительно и маловероятно.

– Когда, по вашему мнению, операторы полностью перейдут на эту технологию?

– По мере выхода из строя старых телефонов и покупки новых будет происходить постепенное проникновение в новый стандарт. Я думаю, что это перспектива ближайших 2–5 лет. К тому времени, надеюсь, решится вопрос с выделением частот и станет существенно больше устройств, способных принимать сигнал 5G.

Cредняя стоимость смартфона с поддержкой сети 5G 57 500 рублей. На данный момент на рынке представлено более 30 моделей таких смартфонов. Всего за 9 месяцев 2020 года, по оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо», в России продано около 160 тыс. смартфонов с поддержкой 5G

Опубликовано в №244 от 29.12.2020