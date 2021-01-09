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9 января 2021, 17:38

В России утвердили программу фундаментальных научных исследований до 2030 года

Программа фундаментальных научных исследований разработана Российской академией наук

Программа фундаментальных научных исследований разработана Российской академией наук. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года. Основные задачи новой десятилетней программы - развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики.

Документ, опубликованный на сайте кабмина, состоит из нескольких подпрограмм. В их числе – «Аналитические и прогнозные исследования, направленные на выявление больших вызовов и совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства России», «Фундаментальные и поисковые научные исследования, проводимые на крупных научных установках и объектах класса “мегасайенс”».

Программа фундаментальных научных исследований разработана Российской академией наук при участии министерств и ведущих научных организаций страны. Программа ориентирована на развитие всех направлений фундаментального научного знания, в том числе таких направлений, как компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина.

Согласно пояснительной записке, новая программа будет финансироваться в том числе по линии госпрограмм «Научно-технологическое развитие России» и «Развитие здравоохранения». Общий объём финансирования до 2030 года составит более 2,1 трлн рублей.

Областная газета Свердловской области

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