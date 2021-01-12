Участниками Уральской проектной смены в "Сириусе" стали 74 школьника

В Образовательном центре "Сириус" стартовала V Уральская проектная смена. Фото: Пресс-служба Инновационной инфраструктуры УрФУ.

В Образовательном центре "Сириус" в Сочи стартовала V Уральская проектная смена. В рамках неё над инновационными проектами работают 74 школьника.

Под руководством 15 наставников им предстоит, в частности, создать компьютерную программу по диагностике инсультов и учебный симулятор операции на позвоночнике, разработать двигательную установку для коррекции орбиты малых космических аппаратов нанокласса, работающих на солнечной энергии, и станцию управления "умным домом".

Как сообщает пресс-служба Инновационной инфраструктуры УрФУ, проектными направлениями в этом году стали "Умный город", "Превентивная медицина" и "Новые технологии".

"В связи с пандемией в ходе Уральской проектной смены соблюдаются особые санитарно-эпидемиологические требования: в составе нашей команды - врач-педиатр, у нас отдельные аудитории, столовая и даже автобус. Кроме того, все участники смены имеют актуальные справки об отсутствии COVID-19", - рассказала заместитель первого проректора УрФУ, руководитель "Школы талантов УрФУ" Надежда Терлыга.

Добавим, Уральская проектная смена в "Сириусе" проходит с 2017 года. Она организуется Уральским федеральным университетом, министерством образования и молодёжной политики Свердловской области и ОАНО "Лицей "Сириус".